Обст высказался о победе в матче Евролиги с «Црвеной Звездой», где он набрал 31 очко

Защитник «Баварии» Андреас Обст поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» – 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17). Обст стал самым результативным игроком встречи. В его активе 31 очко. Также на его счету три подбора.

«Я всегда готов к броску. Уверен в своих силах. Плохих бросков для меня нет. Мне нравится брать ответственность, а мои товарищи по команде мне доверяют. Начинать сезон победой дома всегда приятно. Выездной матч с «Панатинаикосом» по определению сложен. Мы могли сыграть лучше, но сезон длинный. Поэтому нельзя расстраиваться, нужно в короткое время собраться и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Обста Eurohoops.

