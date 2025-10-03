Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Обст высказался о победе в матче Евролиги с «Црвеной Звездой», где он набрал 31 очко

Комментарии

Защитник «Баварии» Андреас Обст поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» – 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17). Обст стал самым результативным игроком встречи. В его активе 31 очко. Также на его счету три подбора.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 88
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Nedeljkovic, Давидовац, Картер, Калинич, Izundu, Stojkovic, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке

«Я всегда готов к броску. Уверен в своих силах. Плохих бросков для меня нет. Мне нравится брать ответственность, а мои товарищи по команде мне доверяют. Начинать сезон победой дома всегда приятно. Выездной матч с «Панатинаикосом» по определению сложен. Мы могли сыграть лучше, но сезон длинный. Поэтому нельзя расстраиваться, нужно в короткое время собраться и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Обста Eurohoops.

Главные новости дня:

Комментарии
