Лидер «Лейкерс» Лука Дончич высказался о предстоящем сезоне НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями о подготовке к новому сезону НБА.

«Мы только начали. Очевидно, впереди ещё много работы. Кто-то из игроков не тренируется, кто-то тренируется. Сегодня мы обсуждали не только физическую форму, но и ментальную — и то и другое имеет большое значение. У меня было насыщенное лето: месяц-полтора я провёл с национальной командой. Это было непросто, но позволило мне подготовиться к предсезонке и, конечно, – к регулярному чемпионату. Для меня это было действительно полезно. С нетерпением жду начала регулярки — это совсем другое ощущение по сравнению с предсезонкой, и я не могу дождаться настоящих игр», — приводит слова Дончича Eurohoops.

