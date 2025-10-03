Скидки
Форвард МБА-МАИ Александр Гудумак выбыл из строя на неопределённый срок

Форвард МБА-МАИ Александр Гудумак выбыл из строя на неопределённый срок
32-летний тяжёлый форвард МБА-МАИ Александр Гудумак выбыл из строя, получив травму колена. Об этом информирует пресс-служба команды. В данный момент спортсмен проходит первый этап реабилитации, по итогам которого будет определена дальнейшая программа восстановления и обозначены сроки возвращения к тренировочному процессу.

«Мы желаем Александру здоровья и ждём на паркете!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, сегодня, 3 октября, МБА-МАИ встретится с «Уралмашем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 17:30 по московскому времени.

