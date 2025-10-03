Американцы заметно изменили отношение к ставкам на спорт, названы данные опроса

43% взрослых жителей США считают, что легализация спортивных ставок в большей части страны наносит вред обществу. Об этом информирует пресс-служба аналитического центра Pew Research Center, ссылаясь на данные своего опроса. Отмечается, что в 2022 году так считали 34% респондентов.

Кроме того, согласно данным опроса, 40% американцев считают, что спортивные ставки негативно влияют на сами виды спорта — в 2022 году этот показатель составлял 33%. При этом многие жители страны продолжают считать, что легализация ставок не оказывает ни положительного, ни отрицательного влияния ни на общество, ни на спорт. Позитивное влияние видят менее одной пятой участников опроса.

