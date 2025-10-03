Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

17-летний россиянин Егор Амосов набрал 24 очка за юниоров «Реала»

Комментарии

17-летний российский форвард Егор Амосов дебютировал в составе молодёжки «Реал» (U18). Вчера, 2 октября, он принял участие в матче с Испанской баскетбольной академией.

Амосов в этой встрече набрал 24 очка, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач, реализовав 10 из 19 бросков с игры, два из шести трёхочковых броска и оба штрафных броска.

Амосов — воспитанник самарского баскетбола, в 14 лет подписал профессиональный контракт с БК «Самара» и стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ. В 2025 году стало известно, что Егор продолжит карьеру в «Реале».

В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?

