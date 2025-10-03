Главный тренер МБА-МАИ Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем» в Единой лиге

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем». Встреча пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится в Екатеринбурге сегодня, 3 октября. Её начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Мы провели неплохую работу, отыграли предсезонные турниры. Возможно, что-то не получилось, но сейчас мы должны хорошо войти в сезон. Всё будет зависеть только от нас, люди, которые могут решать задачи, есть. Хорошо, что в ротацию вернулся Андрей Зубков. Что касается «Уралмаша», это очень добротная команда. Уральцы сохранили костяк, подписали очень качественных российских игроков, которые могут давать результат. Состав очень сбалансирован, на каждую позицию есть два-три исполнителя. Результат их матча с «Локомотивом-Кубань» меня абсолютно не удивил – екатеринбуржцы вновь доказали, что будут бороться за высокие места. Соперник серьёзный, матч будет интересным, но мы уверены в своих силах», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

