Главная Баскетбол Новости

Андрей Зубков назвал лучшего защитника, против которого когда-либо играл

Андрей Зубков назвал лучшего защитника, против которого когда-либо играл
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард МБА-МАИ Андрей Зубков принял участие в блиц-опросе. Видео поделилась пресс-служба московской команды.

– Самый запоминающийся матч, который смотрел?
– Наверно, бронза Олимпиады (2012), когда ребята выиграли.

– Лучший защитник, против которого играл?
– Кайл Хайнс.

– Лучший игрок, против которого защищался?
– Майк Джеймс.

– Арена, на которой хотел бы сыграть?
– Ну, наверное, может, где-нибудь в НБА. Возьмём «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее главный тренер МБА-МАИ Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем» в Единой лиге. Игра пройдёт сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге. Начало – в 17:30 мск.

Комментарии
