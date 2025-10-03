Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Зубков назвал лучшего защитника, против которого когда-либо играл

Российский форвард МБА-МАИ Андрей Зубков принял участие в блиц-опросе. Видео поделилась пресс-служба московской команды.

– Самый запоминающийся матч, который смотрел?

– Наверно, бронза Олимпиады (2012), когда ребята выиграли.

– Лучший защитник, против которого играл?

– Кайл Хайнс.

– Лучший игрок, против которого защищался?

– Майк Джеймс.

– Арена, на которой хотел бы сыграть?

– Ну, наверное, может, где-нибудь в НБА. Возьмём «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее главный тренер МБА-МАИ Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем» в Единой лиге. Игра пройдёт сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге. Начало – в 17:30 мск.

Материалы по теме Главный тренер МБА-МАИ Карасёв высказался о предстоящем матче с «Уралмашем» в Единой лиге

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: