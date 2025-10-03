Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Бывшая девушка Руди Гобера написала трогательное послание будущему ребёнку

Бывшая девушка Руди Гобера написала трогательное послание будущему ребёнку
Аудио-версия:
Джулия Бонилья, бывшая девушка центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера, поделилась эмоциональным посланием, адресованным их будущему ребёнку. Ранее в этом году пара приняла решение расстаться.

Ещё в мае СМИ сообщали, что Гобер выгнал беременную девушку из дома вместе с их годовалым сыном Ромео. В то время сообщалось, что баскетболист попросил её покинуть его дом навсегда.

«Ты был желанным. Ты был избран. Тебе суждено появиться. Я прошла через все испытания, через которые может пройти женщина, и всё равно выбрала любовь. Ты доказательство того, что даже после предательства, после бурь, после боли жизнь может продолжаться.

Каким бы мрачным ни был мир, какими бы ни были ложь, трусость и попытки сломать меня — у тебя всегда будет мать, которая останется несокрушимой и будет защищать тебя. Потому что в конце концов всегда будем мы: ты, твой брат и я. Навсегда и навеки», — написала Бонилья на своей странице в социальных сетях.

Ненавидим всеми. Руди Гобер вышвырнул из дома возлюбленную, которая спасала его репутацию
Ненавидим всеми. Руди Гобер вышвырнул из дома возлюбленную, которая спасала его репутацию

Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику:

