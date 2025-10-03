Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Видео: Луку Дончича заметили у бургерной в США

Видео: Луку Дончича заметили у бургерной в США
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич был замечен у одного из заведений In-N-Out Burger — американской региональной сети ресторанов быстрого питания, расположенной в основном в Калифорнии.

Луку Дончича заметили у бургерной в США:

Напомним, ранее сообщалось, что Дончич прибавил в весе за один год. Говорилось, что в заявке калифорнийского клуба на нынешний сезон указано, что вес Луки составляет 244 фунта (примерно 110,6 кг), а в сентябре прошлого года, когда спортсмен выступал за «Даллас Маверикс», в заявочном листе техасского клуба значилось, что его вес составляет 230 фунтов (около 104,3 кг).

