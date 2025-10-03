Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денис Захаров: нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности

Денис Захаров: нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник УНИКСа Денис Захаров высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 4 октября. Начало запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой боевой. Все ребята находятся в хороших физических кондициях. Наш тренерский штаб следит за этим. Что из себя представляют хозяева в стартовавшем сезоне? Нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности, поскольку теперь их возглавляет экс-наставник кубанцев Александр Секулич. Также в Питер перебрались сразу три баскетболиста из Краснодара.

Они играют в быстрый баскетбол, бегут, активны в нападении и защите. Нужно постараться остановить их быстрые прорывы и бежать самим», — приводит слова Захарова пресс-служба казанского клуба.

Сейчас выбирают:
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Опрос
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android