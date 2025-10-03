Денис Захаров: нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности

Защитник УНИКСа Денис Захаров высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 4 октября. Начало запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Настрой боевой. Все ребята находятся в хороших физических кондициях. Наш тренерский штаб следит за этим. Что из себя представляют хозяева в стартовавшем сезоне? Нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности, поскольку теперь их возглавляет экс-наставник кубанцев Александр Секулич. Также в Питер перебрались сразу три баскетболиста из Краснодара.

Они играют в быстрый баскетбол, бегут, активны в нападении и защите. Нужно постараться остановить их быстрые прорывы и бежать самим», — приводит слова Захарова пресс-служба казанского клуба.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: