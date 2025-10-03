Энтони Эдвардс ответил на вопрос о связи с Майклом Джорданом

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос по поводу легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана. Отметим, многие фанаты любят в шутку называть Эдвардса сыном Джордана.

«Есть ли между нами какая-то связь? На данный момент настоящей связи между нами нет», — приводит слова Эдвардса The Sports Rush.

В сезоне-2024/2025 Эдвардс принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,6 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 4,5 передачи, реализуя 44,7% бросков с игры, 39,5% трёхочковых и 83,7% штрафных.

