Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Медведев обозначил задачу «Зенита» на нынешний сезон Единой лиги

Александр Медведев обозначил задачу «Зенита» на нынешний сезон Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о целях команды на нынешний сезон Единой лиги ВТБ. По словам Медведева, перед сине-бело-голубыми поставлена задача завоевать чемпионство.

«У команды серьёзно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики. Впереди много работы, но потенциал виден. Задача – титул? Конечно, все играют ради победы», – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебряные медали. По окончании сезона Хавьер ушёл с поста главного тренера команды. Новым наставником петербуржцев стал Александр Секулич.

Материалы по теме
Денис Захаров: нынешний «Зенит» напоминает мне «Локомотив-Кубань» двухлетней давности

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android