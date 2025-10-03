Александр Медведев обозначил задачу «Зенита» на нынешний сезон Единой лиги

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о целях команды на нынешний сезон Единой лиги ВТБ. По словам Медведева, перед сине-бело-голубыми поставлена задача завоевать чемпионство.

«У команды серьёзно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики. Впереди много работы, но потенциал виден. Задача – титул? Конечно, все играют ради победы», – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебряные медали. По окончании сезона Хавьер ушёл с поста главного тренера команды. Новым наставником петербуржцев стал Александр Секулич.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: