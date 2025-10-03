«Обоим клубам сложно оценить потенциал». Перасович — об игре с «Зенитом»

60-летний хорватский главный тренер Велимир Перасович, возглавляющий УНИКС, высказался в преддверии матча 2-го тура Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча между клубами состоится 4 октября в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Новый чемпионат только недавно стартовал, поэтому УНИКС и «Зенит» находятся на этапе построения командных взаимодействий. На мой взгляд, обоим клубам пока сложно оценить весь имеющийся потенциал.

В Санкт-Петербурге нам предстоит встреча с одним из фаворитов сезона. В составе хозяев сильные баскетболисты, но и наша команда способна на многое. Так что планируем бороться за победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанцев.