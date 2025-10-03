Видео: «Денвер» пригласил судей НБА на тренировку, и Йокич долго с ними беседовал

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» пригласило трёх рефери североамериканской лиги на предсезонную тренировку клуба.

Журналист Беннетт Дурандо в социальной сети Х сообщил, что после тренировки 30-летний сербский центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич более 10 минут беседовал с тремя арбитрами, демонстрируя им различные элементы борьбы под кольцом.

В прошлом сезоне «Денвер» закончил регулярный чемпионат на четвёртой строчке, а в плей-офф игроки «Наггетс» дошли до второго раунда, где со счётом 3-4 уступили «Оклахоме-Сити Тандер».

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года. Проведение Кубка НБА запланировано на ноябрь и декабрь 2025 года.