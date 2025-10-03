Капитан МБА-МАИ Воронов — 33-й баскетболист в истории, проводящий 24-й сезон в высшей лиге

39-летний российский профессиональный баскетболист Евгений Воронов, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, стал 33-м игроком в истории российского баскетбола, проводящим 24-й сезон в высшей лиге.

Евгений совершил свой дебют в высшей лиге 12 октября 2002 года в чемпионате России по баскетболу, выйдя на паркет в составе «Локомотива» из Минеральных Вод (нынешний «Локомотив-Кубань»).

Примечательно, что в каждом клубе Единой лиги в сезоне-2025/2026 есть как минимум один игрок, который родился уже после дебюта Воронова.

Евгений — двукратный чемпион России (сезон-2011/2012, 2012/2013), двукратный чемпион Единой лиги (сезон-2011/12, 2012/2013), финалист Евролиги (сезон-2011/2012), бронзовый призёр Евролиги (сезон-2012/2013) в составе ЦСКА. Обладатель Кубка России с УНИКСом.