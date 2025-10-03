Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан МБА-МАИ Воронов — 33-й баскетболист в истории, проводящий 24-й сезон в высшей лиге

Капитан МБА-МАИ Воронов — 33-й баскетболист в истории, проводящий 24-й сезон в высшей лиге
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний российский профессиональный баскетболист Евгений Воронов, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, стал 33-м игроком в истории российского баскетбола, проводящим 24-й сезон в высшей лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 83
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Личутин, Платунов, Огарков, Певнев

Евгений совершил свой дебют в высшей лиге 12 октября 2002 года в чемпионате России по баскетболу, выйдя на паркет в составе «Локомотива» из Минеральных Вод (нынешний «Локомотив-Кубань»).

Примечательно, что в каждом клубе Единой лиги в сезоне-2025/2026 есть как минимум один игрок, который родился уже после дебюта Воронова.

Евгений — двукратный чемпион России (сезон-2011/2012, 2012/2013), двукратный чемпион Единой лиги (сезон-2011/12, 2012/2013), финалист Евролиги (сезон-2011/2012), бронзовый призёр Евролиги (сезон-2012/2013) в составе ЦСКА. Обладатель Кубка России с УНИКСом.

Материалы по теме
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android