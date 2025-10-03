МБА-МАИ обыграла «Уралмаш» в дебютном матче сезона в Единой лиге

В пятницу, 3 октября, в Екатерибурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Уралмаш» встречался с «МБА-МАИ». Хозяева площадки уступили московским игрокам со счётом 77:83 (17:18; 23:23; 15:15; 22:27).

Лучшим в составе екатеринбургских игроков стал американский тяжёлый форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого по итогам встречи 15 очков, девять подборов, одна передача, три блок-шота и четыре потери при коэффициенте эффективности «+19».

У москвичей отличился 34-летний тяжёлый форвард Андрей Зубков — 13 очков, четыре подбора, один перехват и одна потере при коэффициенте эффективности «+18».