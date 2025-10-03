Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — МБА-МАИ, результат матча 3 октября 2025, счет 77:83, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ обыграла «Уралмаш» в дебютном матче сезона в Единой лиге
Комментарии

В пятницу, 3 октября, в Екатерибурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Уралмаш» встречался с «МБА-МАИ». Хозяева площадки уступили московским игрокам со счётом 77:83 (17:18; 23:23; 15:15; 22:27).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 83
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Личутин, Платунов, Огарков, Певнев

Лучшим в составе екатеринбургских игроков стал американский тяжёлый форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого по итогам встречи 15 очков, девять подборов, одна передача, три блок-шота и четыре потери при коэффициенте эффективности «+19».

У москвичей отличился 34-летний тяжёлый форвард Андрей Зубков — 13 очков, четыре подбора, один перехват и одна потере при коэффициенте эффективности «+18».

Капитан МБА-МАИ Воронов — 33-й баскетболист в истории, проводящий 24-й сезон в высшей лиге
