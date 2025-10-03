Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 3 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 3 октября
Комментарии

В пятницу, 3 октября, в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть одну встречу. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 3 октября:

«Уралмаш» — МБА-МАИ — 77:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 83
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 15, Нэвелс - 14, Карданахишвили - 14, Писклов - 9, Даглас - 9, Герасимов - 6, Далтон - 5, Пынько - 3, Ивлев - 2, Эллис, Петенев, Новиков
МБА-МАИ: Зайцев - 13, Зубков - 13, Певнев - 12, Трушкин - 11, Исмаилов - 9, Платунов - 7, Савков - 6, Воронов - 5, Барашков - 3, Личутин - 2, Огарков - 2, Комолов

Московский коллектив проводил свой первый официальный матч в Единой лиге в нынешнем сезоне. Для екатеринбуржцев этот матч стал вторым. В своём дебюте они оказались сильнее «Локомотива-Кубань» в Краснодаре, вырвав победу броском под сирену — 86:85.

Лидером в данный момент является «Зенит», который из-за разницы очков возглавляет таблицу.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
