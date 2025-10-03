Единая лига: результаты матчей 3 октября

В пятницу, 3 октября, в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть одну встречу. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 3 октября:

«Уралмаш» — МБА-МАИ — 77:83.

Московский коллектив проводил свой первый официальный матч в Единой лиге в нынешнем сезоне. Для екатеринбуржцев этот матч стал вторым. В своём дебюте они оказались сильнее «Локомотива-Кубань» в Краснодаре, вырвав победу броском под сирену — 86:85.

Лидером в данный момент является «Зенит», который из-за разницы очков возглавляет таблицу.