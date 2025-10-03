«Созданы для борьбы за чемпионство». Секулич — об УНИКСе

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящем матче 2-го тура сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом 4 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань

«УНИКС традиционно — отличная качественная команда. Они играют в очень хороший баскетбол. Ориентированы на оборону, играют в достаточно силовой манере. Они всегда бросают вызов соперникам, заставляя их играть на максимуме. В атаке у них собраны очень талантливые игроки. Их команда создана для борьбы за чемпионство», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Встреча между санкт-петербуржцами и казанцами станет центральным матчем тура и пройдёт на стадионе «Зенита» «Арена».