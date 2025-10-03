Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Дополнительная мотивация не требуется». Новичок УНИКСа — об игре с «Зенитом»

32-летний российский защитник Денис Захаров, представляющий УНИКС, высказался о центральном матче 2-го тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 c «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
— Ты много лет выступал за питерский «Зенит» (с 2020 по 2025). Насколько принципиален для тебя этот матч? Выйдешь с особой мотивацией?
— Не думаю, что мне нужен принципиальный настрой. Мы будем выходить заряженными, как и на любой матч. Постараемся показать агрессивный баскетбол. Победа очень важна как для меня лично, так и для всей команды. Поэтому, повторюсь, не могу сказать, что игра в Санкт-Петербурге станет для меня особенной. Да, я провёл в «Зените» много времени, но это спорт, баскетболисты часто меняют клубы. Дополнительной мотивации мне не требуется. Выйдем и будем играть на победу! — приводит слова Захарова пресс-служба казанцев.

