Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Меня будто только задрафтовали». Леброн — о подготовке к сезону-2025/2026

«Меня будто только задрафтовали». Леброн — о подготовке к сезону-2025/2026
Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своей подготовке к сезону-2025/2026.

«Я люблю выходить на паркет и играть в баскетбол. Получаю наслаждение, когда вижу, как мяч летит в воздухе. Как он проходит сквозь сетку. Это сплошное удовольствие слышать, как мяч отскакивает от пола. Слышать скрип кроссовок по паркету.… Если честно, я до сих пор ощущаю себя новичком, будто меня впервые задрафтовали… Это по-прежнему прекрасное чувство», — сказал Джеймс на YouTube-канале UNINTERRUPTED.

Материалы по теме
Джефферсон назвал вероятный сценарий ухода Леброна Джеймса из баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android