«Меня будто только задрафтовали». Леброн — о подготовке к сезону-2025/2026

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своей подготовке к сезону-2025/2026.

«Я люблю выходить на паркет и играть в баскетбол. Получаю наслаждение, когда вижу, как мяч летит в воздухе. Как он проходит сквозь сетку. Это сплошное удовольствие слышать, как мяч отскакивает от пола. Слышать скрип кроссовок по паркету.… Если честно, я до сих пор ощущаю себя новичком, будто меня впервые задрафтовали… Это по-прежнему прекрасное чувство», — сказал Джеймс на YouTube-канале UNINTERRUPTED.