Действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» проиграл «Жальгирису»

В пятницу, 3 октября, в Каунасе, Литва, состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Литовские баскетболисты обыграли представителей Турции со счётом 84:81 (29:20; 14:17; 22:16; 19:28).

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал американский разыгрывающий защитник Найджел Уильямс-Госс — 20 очков, два подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+23».

В турецком коллективе отличился американец Уэйд Болдуин — 36 очков (пять из восьми трёхочковых), два подбора, четыре передачи, два блок-шота, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+34».