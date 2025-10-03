Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Жальгирис — Фенербахче, результат матча 3 октября 2025, счет 84:81, Евролига – 2025/2026

Действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» проиграл «Жальгирису»
Комментарии

В пятницу, 3 октября, в Каунасе, Литва, состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Литовские баскетболисты обыграли представителей Турции со счётом 84:81 (29:20; 14:17; 22:16; 19:28).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
84 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал американский разыгрывающий защитник Найджел Уильямс-Госс — 20 очков, два подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+23».

В турецком коллективе отличился американец Уэйд Болдуин — 36 очков (пять из восьми трёхочковых), два подбора, четыре передачи, два блок-шота, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+34».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

