Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич пропустит два ближайших предсезонных матча «Лейкерс» — Legion Hoops

Лука Дончич пропустит два ближайших предсезонных матча «Лейкерс» — Legion Hoops
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», пропустит два ближайших предсезонных матча калифорнийцев, сообщил аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

В ночь на 4 октября «озёрники» на стадионе «Акрисур Арена» проведут матч с «Финикс Санз», а в ночь на 6 октября на стадионе «Чейз Центр» их ожидает игра с «Голден Стэйт Уорриорз».

Лука стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате громкого обмена с «Даллас Маверикс», в ходе которого форвард Энтони Дэвис стал игроком техасцев, а словенец переехал в Калифорнию.

Материалы по теме
«Меня будто только задрафтовали». Леброн — о подготовке к сезону-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android