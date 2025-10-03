Лука Дончич пропустит два ближайших предсезонных матча «Лейкерс» — Legion Hoops

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», пропустит два ближайших предсезонных матча калифорнийцев, сообщил аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

В ночь на 4 октября «озёрники» на стадионе «Акрисур Арена» проведут матч с «Финикс Санз», а в ночь на 6 октября на стадионе «Чейз Центр» их ожидает игра с «Голден Стэйт Уорриорз».

Лука стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате громкого обмена с «Даллас Маверикс», в ходе которого форвард Энтони Дэвис стал игроком техасцев, а словенец переехал в Калифорнию.