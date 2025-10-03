«Монако» с крупным счётом нанёс первое поражение «Дубаю» в Евролиге

В пятницу, 3 октября, в княжестве Монако на арене «Салле Гастон Медичи» состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026. Монегаски принимали представителей ОАЭ «Дубай», нанеся арабским игрокам первое поражение в европейском турнире, победив со счётом 103:80 (26:23; 24:23; 29:13; 24:21).

Лучшим игроком матча стал 34-летний форвард «Монако» Никола Миротич. На его счету по итогам матча 19 очков, семь подборов, четыре передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+32».

У «Дубая» отличились — канадский центровой Мфионду Кабенгеле и хорватский форвард Филип Петрушев. У Мфионду 16 очков, шесть подборов и четыре передачи, а у Филипа — 13 очков, восемь подборов и одна передача.