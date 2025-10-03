Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 3 октября 2025, счет 81:87, Евролига – 2025/2026

«Хапоэль» экс-тренера ЦСКА одержал вторую победу в Евролиге, одолев «Анадолу Эфес»
Комментарии

В пятницу, 3 октября, в Турции состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал «Хапоэль» из Тель-Авива. Турецкие баскетболисты уступили подопечным бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса со счётом 81:87 (22:21; 24:14; 13:26; 22:26).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 87
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Blakeney, Брайант, Timor, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат

Лучшим игроком в составе турецкой команды по итогам матча стал польский защитник Джордан Лойд — 25 очков, четыре подбора, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+29».

У израильского коллектива наиболее эффективным стал американский центровой Дэниел Отуру — 12 очков, девять подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

