Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Баскония, результат матча 3 октября 2025, счет 102:95, Евролига – 2025/2026

«Баскония» потерпела второе поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу
Комментарии

В пятницу, 3 октября, на стадионе «ЛДЛС Арена» в Лионе состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал испанскую «Басконию». Французские баскетболисты нанесли испанцам второе поражение, выиграв со счётом 102:95 (26:33; 22:12; 29:21; 25:29).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
102 : 95
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Харрисон, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре
Баскония: Ховард, Дьяките, Ноуэлл, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Joksimovic, Саманич

Лучшим в команде АСВЕЛ стал американский форвард Зак Сельяс — 23 очка, четыре подбора, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

У «Басконии» отличился американский защитник Трент Форрест — 11 очков, восемь подборов, шесть передач, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+20»,

В параллельном матче «Хапоэль» из Тель-Авива под руководством экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса продлил серию побед до двух.

