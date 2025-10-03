«Баскония» потерпела второе поражение подряд в Евролиге, уступив АСВЕЛу

В пятницу, 3 октября, на стадионе «ЛДЛС Арена» в Лионе состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал испанскую «Басконию». Французские баскетболисты нанесли испанцам второе поражение, выиграв со счётом 102:95 (26:33; 22:12; 29:21; 25:29).

Лучшим в команде АСВЕЛ стал американский форвард Зак Сельяс — 23 очка, четыре подбора, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

У «Басконии» отличился американский защитник Трент Форрест — 11 очков, восемь подборов, шесть передач, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+20»,

В параллельном матче «Хапоэль» из Тель-Авива под руководством экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса продлил серию побед до двух.