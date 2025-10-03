«Барселона» одержала первую победу в Евролиге, одолев «Панатинаикос»

В пятницу, 3 октября, на стадионе «Телеком Центр Афины» состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Панатинаикос» принимал «Барселону». Греческие баскетболисты уступили каталонским со счётом 96:103 (17:26; 28:25; 24:24; 27:28).

У «Панатинаикоса» лучшим стал 30-летний испанский форвард Хуанчо Эрнангомес, записавший на свой счёт по итогам встречи 27 очков, восемь подборов, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+32».

В «Барселоне» отличился 35-летний американский форвард Уилл Клайберн — 23 очка, шесть подборов, три передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+26».