Баскетбол

Панатинаикос — Барселона, результат матча 3 октября 2025, счет 96:103, Евролига – 2025/2026

«Барселона» одержала первую победу в Евролиге, одолев «Панатинаикос»
В пятницу, 3 октября, на стадионе «Телеком Центр Афины» состоялся матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Панатинаикос» принимал «Барселону». Греческие баскетболисты уступили каталонским со счётом 96:103 (17:26; 28:25; 24:24; 27:28).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 103
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

У «Панатинаикоса» лучшим стал 30-летний испанский форвард Хуанчо Эрнангомес, записавший на свой счёт по итогам встречи 27 очков, восемь подборов, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+32».

В «Барселоне» отличился 35-летний американский форвард Уилл Клайберн — 23 очка, шесть подборов, три передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
