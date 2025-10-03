Скидки
Маккаби Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Валенсия — Виртус, результат матча 3 октября 2025, счет 103:94, Евролига – 2025/2026

«Валенсия» одержала вторую победу подряд на старте Евролиги, выиграв у «Виртуса»
Комментарии

В пятницу, 3 октября, на «Роиг Арена» в Испании завершился матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Валенсия» принимала итальянский «Виртус». Испанские баскетболисты одолели представителей Болоньи со счётом 103:94 (26:23; 23:23; 26:25; 28:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
103 : 94
Виртус
Болонья, Италия
Валенсия: Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Iroegbu, Костелло, Nogues, Сестина
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Niang, Смайлагич, Taylor, Alston Jr, Хэкетт, Морган, Diarra, Jallow, Диуф

Лучшим в составе «Валенсии» стал испанский защитник Серхио де Ларреа, набравший по ходу матча 23 очка, три подбора, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+23». Эта победа для испанцев стала второй за два тура.

У «Виртуса» отличился американский защитник Мэтт Морган — 24 очка, один перехват, один блок-шот при коэффициенте эффективности «+12».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
