«Валенсия» одержала вторую победу подряд на старте Евролиги, выиграв у «Виртуса»

В пятницу, 3 октября, на «Роиг Арена» в Испании завершился матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Валенсия» принимала итальянский «Виртус». Испанские баскетболисты одолели представителей Болоньи со счётом 103:94 (26:23; 23:23; 26:25; 28:23).

Лучшим в составе «Валенсии» стал испанский защитник Серхио де Ларреа, набравший по ходу матча 23 очка, три подбора, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+23». Эта победа для испанцев стала второй за два тура.

У «Виртуса» отличился американский защитник Мэтт Морган — 24 очка, один перехват, один блок-шот при коэффициенте эффективности «+12».