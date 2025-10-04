Скидки
Баскетбол

Маккаби Тель-Авив — Париж, результат матча 3 октября 2025, счет 94:101, Евролига – 2025/2026

«Париж» одержал первую победу в «Евролиге», выиграв у «Маккаби» в Сербии


В ночь на 4 октября на белградской арене «Пионир Холл» в Сербии состоялся заключительный матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором израильский клуб из Тель-Авива «Маккаби» встречался с французским «Парижем». Израильтяне со счётом 94:101 (20:27; 21:21; 22:26; 31:27).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 101
Париж
Париж, Франция
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Трифунович, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Париж: Хифи, Кавалье, Robinson, Эррера, Ayayi, Dokossi, Faye, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Уиллис

Лучшим игроком в составе «Маккаби» стал французский лёгкий форвард Жайлен Оар, набравший по ходу матча 15 очков, три подбора, четыре передачи, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

У «Парижа» ключевой вклад в победу внёс алжиро-французский защитник Надир Хифи — 21 очко, один подбор, три передачи, пять перехватов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+14».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
