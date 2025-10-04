«Париж» одержал первую победу в «Евролиге», выиграв у «Маккаби» в Сербии

В ночь на 4 октября на белградской арене «Пионир Холл» в Сербии состоялся заключительный матч 2-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором израильский клуб из Тель-Авива «Маккаби» встречался с французским «Парижем». Израильтяне со счётом 94:101 (20:27; 21:21; 22:26; 31:27).

Лучшим игроком в составе «Маккаби» стал французский лёгкий форвард Жайлен Оар, набравший по ходу матча 15 очков, три подбора, четыре передачи, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+19».

У «Парижа» ключевой вклад в победу внёс алжиро-французский защитник Надир Хифи — 21 очко, один подбор, три передачи, пять перехватов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+14».