Евролига – 2025/2026: результаты на 3 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 3 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 3 октября, в Евролиге состоялись оставшиеся матчи 2-го тура в сезоне-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола могли увидеть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 3 октября

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 84:81;
«Анадолу Эфес» — «Хапоэль» Тель-Авив — 81:87;
«Монако» — «Дубай» — 103:81;
АСВЕЛ — «Баскония» — 102:95;
«Панатинаикос» — «Барселона» — 96:103;
«Валенсия» — «Виртус» — 103:94;
«Маккаби» Тель-Авив — «Париж» — 94:101.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
84 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 87
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Blakeney, Брайант, Timor, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
103 : 81
Дубай
Дубай, ОАЭ
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
102 : 95
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Харрисон, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре
Баскония: Ховард, Дьяките, Ноуэлл, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Joksimovic, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 103
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
103 : 94
Виртус
Болонья, Италия
Валенсия: Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Iroegbu, Костелло, Nogues, Сестина
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Niang, Смайлагич, Taylor, Alston Jr, Хэкетт, Морган, Diarra, Jallow, Диуф
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 101
Париж
Париж, Франция
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Трифунович, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Париж: Хифи, Кавалье, Robinson, Эррера, Ayayi, Dokossi, Faye, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Уиллис

После двух туров только три команды не потерпели ни одного поражения: «Хапоэль» Тель-Авив, которым руководит которым экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис, «Валенсия» (заменила в турнире «Альбу») и «Жальгирис».

Комментарии
