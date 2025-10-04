В пятницу, 3 октября, в Евролиге состоялись оставшиеся матчи 2-го тура в сезоне-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола могли увидеть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 3 октября

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 84:81;

«Анадолу Эфес» — «Хапоэль» Тель-Авив — 81:87;

«Монако» — «Дубай» — 103:81;

АСВЕЛ — «Баскония» — 102:95;

«Панатинаикос» — «Барселона» — 96:103;

«Валенсия» — «Виртус» — 103:94;

«Маккаби» Тель-Авив — «Париж» — 94:101.

После двух туров только три команды не потерпели ни одного поражения: «Хапоэль» Тель-Авив, которым руководит которым экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис, «Валенсия» (заменила в турнире «Альбу») и «Жальгирис».