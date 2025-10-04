Скидки
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
«Благодаря им я попал в НБА». Чарльз Баркли назвал два самых важных элемента в баскетболе

«Благодаря им я попал в НБА». Чарльз Баркли назвал два самых важных элемента в баскетболе
Аудио-версия:
Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли поделился мнением о ключевых элементах, которые определяют успех в баскетболе.

«Подборы. Именно благодаря подборам я попал в колледж, а потом – и в НБА. Звучит просто, но самый ценный актив на площадке — это мяч. Если получаешь его чаще соперников, будь то в защите или в атаке, то у твоей команды больше шансов на победу. Я смотрю на два показателя в статистике. Подборы и потери — это два самых важных показателя в статистике баскетбола. Если не терять мяч и забирать подборы на обеих сторонах площадки, то в большинстве случаев команда победит. Если форварды активно борются за подборы, то команда будет успешной. Это мой совет всем форвардам. Именно это помогло мне попасть в колледж и в НБА», — сказал Баркли на канале Sports Communication and Media at Rowan University в YouTube.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли:

