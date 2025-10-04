Новичок «Голден Стэйт» Хорфорд: старым меня начали называть ещё лет в 30

39-летний новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Эл Хорфорд с юмором отреагировал на вопрос о возрасте ключевых игроков команды. Отметим, что Стефену Карри сейчас 37 лет, Джимми Батлеру – 36, а Дрэймонду Грину – 35.

«Да, это справедливый вопрос. А вообще забавно, ведь меня начали называть старым ещё лет в 30. Помню, когда я подписывал продление контракта с «Бостоном», Брэд Стивенс сказал: «Ну, ты у нас самый возрастной в команде». Такое ощущение, что этот ярлык следует за мной каждый год», – приводит слова Хорфорда The Athletic.

В сезоне-2024/2025 Хорфорд, выступавший за «Бостон Селтикс», принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал девять очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи при 42,3% реализации бросков с игры и 36,3% из-за дуги.

