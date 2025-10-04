Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Голден Стэйт» Хорфорд: старым меня начали называть ещё лет в 30

Новичок «Голден Стэйт» Хорфорд: старым меня начали называть ещё лет в 30
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Эл Хорфорд с юмором отреагировал на вопрос о возрасте ключевых игроков команды. Отметим, что Стефену Карри сейчас 37 лет, Джимми Батлеру – 36, а Дрэймонду Грину – 35.

«Да, это справедливый вопрос. А вообще забавно, ведь меня начали называть старым ещё лет в 30. Помню, когда я подписывал продление контракта с «Бостоном», Брэд Стивенс сказал: «Ну, ты у нас самый возрастной в команде». Такое ощущение, что этот ярлык следует за мной каждый год», – приводит слова Хорфорда The Athletic.

В сезоне-2024/2025 Хорфорд, выступавший за «Бостон Селтикс», принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал девять очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи при 42,3% реализации бросков с игры и 36,3% из-за дуги.

Материалы по теме
39-летний чемпион НБА подписал контракт с «Голден Стэйт». В чём замысел «Уорриорз»?
39-летний чемпион НБА подписал контракт с «Голден Стэйт». В чём замысел «Уорриорз»?

Хорфорд поздравил Клейтона с чемпионством NCAA:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android