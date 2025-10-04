Скидки
Стив Керр высказался о переходе в «Голден Стэйт» брата Стефена Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу перехода в команду защитника Сета Карри – младшего брата лидера «воинов» Стефена Карри.

«Когда я пришёл сюда, Сет как раз играл в нашей фарм-команде. Это было примерно 11 лет назад. Потом он пошёл своим путём и сделал очень хорошую карьеру. Думаю, момент настал. Ранее мы вряд ли могли выделить ему игровое время. Так что он был в таких клубах, где получал его много и зарабатывал деньги. Я рад видеть Сета и то, что сегодня братья были рядом. Это здорово», – приводит слова Керра NBC Sports Bay Area.

Брат Стефена Карри станет игроком «Голден Стэйт»

Предсезонная тренировка Стефена Карри:

