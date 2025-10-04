Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз назвал величайшего баскетболиста в истории

Остин Ривз назвал величайшего баскетболиста в истории
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём товарище по команде лёгком форварде Леброне Джеймсе.

«На мой взгляд, Леброн – лучший игрок, который когда-либо брал в руки баскетбольный мяч. Если бы он завершил карьеру ещё шесть лет назад, люди всё равно говорили бы то же самое. Единственная причина, почему он всё ещё играет, — это любовь к делу. Он обожает процесс, любит саму игру и хочет продолжать становиться лучше. Даже на таком уровне он всё равно находит моменты, над которыми можно работать, чтобы стать совершеннее. Самое невероятное в нём — это то, как он ведёт себя и на площадке, и за её пределами», — сказал Ривз на канале The Young Man and The Three в YouTube.

Материалы по теме
«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина
«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android