Остин Ривз назвал величайшего баскетболиста в истории

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём товарище по команде лёгком форварде Леброне Джеймсе.

«На мой взгляд, Леброн – лучший игрок, который когда-либо брал в руки баскетбольный мяч. Если бы он завершил карьеру ещё шесть лет назад, люди всё равно говорили бы то же самое. Единственная причина, почему он всё ещё играет, — это любовь к делу. Он обожает процесс, любит саму игру и хочет продолжать становиться лучше. Даже на таком уровне он всё равно находит моменты, над которыми можно работать, чтобы стать совершеннее. Самое невероятное в нём — это то, как он ведёт себя и на площадке, и за её пределами», — сказал Ривз на канале The Young Man and The Three в YouTube.

