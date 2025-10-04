Скидки
Леброн Джеймс и Лука Дончич не сыграют в первой предсезонке «Лейкерс» — Bleacher Report

Комментарии

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич не примут участие в первом предсезонном матче своей команды с «Финикс Санз», сообщает издание Bleacher Report. Игра пройдёт в Палм-Дезерт (США, штат Калифорния) в ночь с 3 на 4 октября мск и начнётся в 5:00 мск.

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
По данным источника, Леброн пропустит встречу из-за лёгкого повреждения, в то время как Дончичу будет предоставлен отдых по решению тренерского штаба.

В сезоне-2024/2025 «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф в пяти матчах (1-4) «Миннесоте Тимбервулвз».

Видео: 40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке

