14:00 Мск
Стефен Карри оценил шансы «Голден Стэйт» на титул в новом сезоне НБА

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своим мнением о перспективах команды в сезоне 2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В частности, он высказался относительно шансов «Голден Стэйт» завоевать чемпионский титул в грядущем сезоне.

«У нас действительно есть хорошие шансы. Мы можем достойно противостоять любой команде на Западе. Конечно, многое зависит от того, чтобы все были здоровы. Появление Джимми добавляет нам новую динамику, которой у нас не было в 2022 году, так что мне очень интересно увидеть, как всё сложится», — приводит слова Карри ESPN.

Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
