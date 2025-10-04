Скидки
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол Новости

Вергун назвал причину поражения «Уралмаша» от МБА-МАИ в Единой лиге

Вергун назвал причину поражения «Уралмаша» от МБА-МАИ в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун подвёл итоги вчерашнего матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, в котором его команда проиграла со счётом 77:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 83
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 15, Нэвелс - 14, Карданахишвили - 14, Писклов - 9, Даглас - 9, Герасимов - 6, Далтон - 5, Пынько - 3, Ивлев - 2, Эллис, Петенев, Новиков
МБА-МАИ: Зайцев - 13, Зубков - 13, Певнев - 12, Трушкин - 11, Исмаилов - 9, Платунов - 7, Савков - 6, Воронов - 5, Барашков - 3, Личутин - 2, Огарков - 2, Комолов

«Прежде всего, хотел бы поздравить всех с началом баскетбольного сезона в Екатеринбурге и ещё раз сказать, как приятно вернуться домой и снова ощутить эту атмосферу, которую создают наши болельщики. Соглашусь с Антоном Карданахишвили — мы не показали свой лучший баскетбол. Считаю, что количество потерь для нас недопустимо: было 16 потерь, и каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили».

Соперник — очень дисциплинированная команда, и они нас втянули в свой баскетбол, в свою игру. Мы пытались донести это до ребят до и во время игры, но, на мой взгляд, не очень успешно. Нам не хватило концентрации и агрессивности. Проиграли много единоборств, упустили «ничейные» мячи. Вспомните хотя бы первую атаку во второй половине, когда мы уже отбились, мяч у нас в руках, но в итоге он оказывается у соперника, и мы не забиваем. В концовке разницу сделало индивидуальное мастерство.

Платунов забил сложный мяч в проходе с сопротивлением, а мы, в свою очередь, промазали. Тайрелл промазал из-под кольца — очень обидные моменты. Разница шесть очков — равная игра, но эти маленькие нюансы решили исход. К сожалению, я сказал ребятам, что мы не можем позволять себе давать соперникам такие шансы. Прежде всего, ищу причину в нас. Нам нужно разобраться и не допускать подобного в будущем», — приводит слова Вергуна официальный телеграм-канал Единой лиги.

