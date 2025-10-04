В Единой лиге высказались о ситуации с арестованным во Франции Даниилом Касаткиным

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что организация предпринимает все возможные меры для оказания поддержки 26-летнему российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, арестованному во Франции.

«Очень внимательно следим, все ведомства и службы оповещены. Наблюдаем и делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Мы в контакте с клубом, его родственниками. Надеемся, ситуация разрешится положительно для Дани», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, в июне 26-летний спортсмен был задержан во французской столице по запросу США. Его подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Касаткин отрицает свою вину.