Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге высказались о ситуации с арестованным во Франции Даниилом Касаткиным

В Единой лиге высказались о ситуации с арестованным во Франции Даниилом Касаткиным
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что организация предпринимает все возможные меры для оказания поддержки 26-летнему российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, арестованному во Франции.

«Очень внимательно следим, все ведомства и службы оповещены. Наблюдаем и делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Мы в контакте с клубом, его родственниками. Надеемся, ситуация разрешится положительно для Дани», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, в июне 26-летний спортсмен был задержан во французской столице по запросу США. Его подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Касаткин отрицает свою вину.

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: слушание по его делу перенесено. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: слушание по его делу перенесено. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android