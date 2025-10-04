Бронни Джеймс смазал 11 бросков во время предсезонного матча «Лейкерс»
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс»» Бронни Джеймс принял участие в матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 81:103.
НБА — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
81 : 103
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 20, Davis Jr - 14, Хатимура - 11, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 7, Кнехт - 6, Смит - 6, Вандербилт - 1, Эйтон - 1, Колоко, Уотсон, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 24, Аллен - 13, Батлер - 12, Брукс - 10, О'Нил - 9, Ричардс - 9, Гиллеспи - 8, Игодаро - 5, Данн - 4, Малуач - 4, Хэйс - 3, Fleming - 2, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Huntley, Гудвин, Бо
Джеймс-младший, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 24 минуты, набрав суммарно восемь очков очков (1 из 12 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные броски), пять подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» сына Леброна Джеймса по итогам встречи составил «-12».
Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:
