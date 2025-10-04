Бронни Джеймс смазал 11 бросков во время предсезонного матча «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс»» Бронни Джеймс принял участие в матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 81:103.

Джеймс-младший, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 24 минуты, набрав суммарно восемь очков очков (1 из 12 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные броски), пять подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» сына Леброна Джеймса по итогам встречи составил «-12».

