Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол Новости

«Мы не «ломались». Карасёв объяснил победный старт МБА-МАИ в сезоне Единой лиги

«Мы не «ломались». Карасёв объяснил победный старт МБА-МАИ в сезоне Единой лиги
Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги победного для своей команды матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся вчера, 3 октября, и завершился со счётом 83:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 83
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 15, Нэвелс - 14, Карданахишвили - 14, Писклов - 9, Даглас - 9, Герасимов - 6, Далтон - 5, Пынько - 3, Ивлев - 2, Эллис, Петенев, Новиков
МБА-МАИ: Зайцев - 13, Зубков - 13, Певнев - 12, Трушкин - 11, Исмаилов - 9, Платунов - 7, Савков - 6, Воронов - 5, Барашков - 3, Личутин - 2, Огарков - 2, Комолов

«Безусловно, первая игра сезона была для нас очень важна. Выездной матч, да ещё и с серьёзным соперником, который сохранил костяк прошлого сезона и усилился хорошими российскими игроками. Поэтому нам предстоял очень серьёзный экзамен. Я рад, что мы выиграли, и самое главное — что на протяжении всей игры мы не «ломались».

Каждый, кто выходил на площадку, привносил свой вклад: агрессию, очки, защиту. Мы поддерживали определённый уровень баскетбола все 40 минут, и, наверное, в этом и есть залог успеха», — цитирует Карасёва официальный телеграм-канал Единой лиги.

