«Мы не «ломались». Карасёв объяснил победный старт МБА-МАИ в сезоне Единой лиги

Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги победного для своей команды матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся вчера, 3 октября, и завершился со счётом 83:77.

«Безусловно, первая игра сезона была для нас очень важна. Выездной матч, да ещё и с серьёзным соперником, который сохранил костяк прошлого сезона и усилился хорошими российскими игроками. Поэтому нам предстоял очень серьёзный экзамен. Я рад, что мы выиграли, и самое главное — что на протяжении всей игры мы не «ломались».

Каждый, кто выходил на площадку, привносил свой вклад: агрессию, очки, защиту. Мы поддерживали определённый уровень баскетбола все 40 минут, и, наверное, в этом и есть залог успеха», — цитирует Карасёва официальный телеграм-канал Единой лиги.