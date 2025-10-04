Стал известен статус российского новичка «Бруклина» Дёмина перед предсезонкой НБА

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продолжает восстанавливаться после травмы подошвенной фасции, полученной минувшим летом. Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель New York Post Брайан Льюис.
Более того, Дёмин пропустит предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с иерусалимским «Хапоэлем», который пройдёт в ночь на 5 октября и начнётся в 3:00 мск.
«Что касается Егора Дёмина, Жорди Фернандес не дал конкретного ответа, но отметил, что лотерейный пик «продвигается хорошо», — написал Льюис на своей странице в социальной сети X.
«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: