Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол Новости

Стал известен статус российского новичка «Бруклина» Дёмина перед предсезонкой НБА

Стал известен статус российского новичка «Бруклина» Дёмина перед предсезонкой НБА
19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продолжает восстанавливаться после травмы подошвенной фасции, полученной минувшим летом. Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель New York Post Брайан Льюис.

Более того, Дёмин пропустит предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с иерусалимским «Хапоэлем», который пройдёт в ночь на 5 октября и начнётся в 3:00 мск.

«Что касается Егора Дёмина, Жорди Фернандес не дал конкретного ответа, но отметил, что лотерейный пик «продвигается хорошо», — написал Льюис на своей странице в социальной сети X.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

