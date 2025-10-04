Скидки
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
14:00 Мск
«Дал слово, что преодолеем это». Итудис — об отсутствии матчей Евролиги в Израиле

Комментарии

Президент Ассоциации тренеров Евролиги (EHCB) и главный тренер «Хапоэля» из Тель-Авива Димитрис Итудис сообщил, что огорчён отсутствием матчей Евролиги на территории Израиля.

«Я бы солгал, если бы сказал, что это не сложно. Все игроки, которые остались в команде с прошлого сезона, уже играли в Болгарии и постоянно путешествовали. Мы живём ради того дня, когда наступит мир и когда спорт сможет восторжествовать. Спорт объединяет, учитывая, сколько дружеских отношений существует между игроками.… Мицич направился прямиком в раздевалку „Анадолу Эфес“ и получил аплодисменты от игроков. Мы с Игором [Кокошковым] знаем друг друга 25 лет… Это тяжело, но мы дали слово, что преодолеем», — приводит слова Итудиса портал Eurohoops.

