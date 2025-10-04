Скидки
Богачёв назвал клуб Единой лиги, который приближается к УНИКСу, «Зениту», ЦСКА и «Локо»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв отметил уровень игры «Уралмаша» в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«Мы, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив‑Кубань» — ведущие команды Единой лиги. Шансы у четырех команд на успех по итогам сезона примерно равны. Но на горизонте и «Уралмаш»: он приближается, подтягивается к четверке лучших команд. С ним будет очень нелегко», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Сегодня, 4 октября, казанский коллектив примет участие в центральном матче тура Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Арена». В первом туре и казанцы, и санкт-петербуржцы одержали победу.

