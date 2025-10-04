«Готовы к некоторым сбоям». В «Бруклине» высказались об игре с «Хапоэлем» из Иерусалима

В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» высказались о безопасности на предсезонной игре с «Хапоэлем» из Иерусалима.

«Мы ожидаем некоторых сбоев. Мы подходим к игре, как к любой другой предсезонной встрече, но готовы к любым сбоям», — приводит заявление клуба журналист Брайан Льюис в социальной сети Х.

Предсезонный матч между «Бруклином» и «Хапоэлем» состоится в ночь на 5 октября на домашней для нью-йоркской команды арене «Барклайс-центр». В составе «Бруклина» находится выбранный под восьмым номером на драфте НБА — 2025 российский защитник Егор Дёмин. Егор пропустит матч из-за восстановления после травмы.