Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Готовы к некоторым сбоям». В «Бруклине» высказались об игре с «Хапоэлем» из Иерусалима

«Готовы к некоторым сбоям». В «Бруклине» высказались об игре с «Хапоэлем» из Иерусалима
Комментарии

В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» высказались о безопасности на предсезонной игре с «Хапоэлем» из Иерусалима.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем некоторых сбоев. Мы подходим к игре, как к любой другой предсезонной встрече, но готовы к любым сбоям», — приводит заявление клуба журналист Брайан Льюис в социальной сети Х.

Предсезонный матч между «Бруклином» и «Хапоэлем» состоится в ночь на 5 октября на домашней для нью-йоркской команды арене «Барклайс-центр». В составе «Бруклина» находится выбранный под восьмым номером на драфте НБА — 2025 российский защитник Егор Дёмин. Егор пропустит матч из-за восстановления после травмы.

Сейчас читают:
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android