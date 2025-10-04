Тренер «Автодора» Богичевич — об игре с «Самарой»: они дали бой действующему чемпиону

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящей игре с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самара» — очень хорошая команда. Мы относимся к соперникам с большим уважением. В стартовом туре они отлично сыграли с ЦСКА, дав бой действующему чемпиону. В личных встречах при подготовке к сезону «Самара» показала себя энергичной командой с отличной «химией». В ней собраны игроки, обладающие опытом выступлений в Единой лиге, а также молодёжь, которая никого не боится, жаждет прогрессировать и доказать свою состоятельность на высшем уровне. Тренер сплотил баскетболистов и грамотно распределил между ними роли на площадке.

Мы трижды пересекались с «Самарой» на предсезонке, хорошо знаем сильные и слабые стороны противника и вряд ли способны сильно удивить друг друга. Однако по сравнению с последними двумя очными играми в состав гостей вернётся ключевая фигура и сердце команды — Миша Кулагин. Он умеет играть и брать на себя ответственность в решающие моменты. Поэтому в субботу нам будет противостоять не та «Самара», с которой мы встречались на турнире в Саратове.

Нас ждёт действительно тяжёлый матч. Нужно быть готовыми к игре все 40 минут и, как всегда, проявить бойцовский дух. Важно подойти к соперникам со всей серьёзностью и не рассчитывать на то, что мы решим все вопросы о победителе в первой половине», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.