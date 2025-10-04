Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора» Богичевич — об игре с «Самарой»: они дали бой действующему чемпиону

Тренер «Автодора» Богичевич — об игре с «Самарой»: они дали бой действующему чемпиону
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящей игре с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самара» — очень хорошая команда. Мы относимся к соперникам с большим уважением. В стартовом туре они отлично сыграли с ЦСКА, дав бой действующему чемпиону. В личных встречах при подготовке к сезону «Самара» показала себя энергичной командой с отличной «химией». В ней собраны игроки, обладающие опытом выступлений в Единой лиге, а также молодёжь, которая никого не боится, жаждет прогрессировать и доказать свою состоятельность на высшем уровне. Тренер сплотил баскетболистов и грамотно распределил между ними роли на площадке.

Мы трижды пересекались с «Самарой» на предсезонке, хорошо знаем сильные и слабые стороны противника и вряд ли способны сильно удивить друг друга. Однако по сравнению с последними двумя очными играми в состав гостей вернётся ключевая фигура и сердце команды — Миша Кулагин. Он умеет играть и брать на себя ответственность в решающие моменты. Поэтому в субботу нам будет противостоять не та «Самара», с которой мы встречались на турнире в Саратове.

Нас ждёт действительно тяжёлый матч. Нужно быть готовыми к игре все 40 минут и, как всегда, проявить бойцовский дух. Важно подойти к соперникам со всей серьёзностью и не рассчитывать на то, что мы решим все вопросы о победителе в первой половине», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Богачёв назвал клуб Единой лиги, который приближается к УНИКСу, «Зениту», ЦСКА и «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android