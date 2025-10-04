Скидки
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Стефен Карри ответил на вопрос о сроках завершения карьеры в НБА

Стефен Карри ответил на вопрос о сроках завершения карьеры в НБА
37-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз», выступающий на позиции разыгрывающего защитника, американец Стефен Карри высказался насчёт своего завершения карьеры в профессиональном баскетболе.

«Когда я собираюсь завершить карьеру? Понятия не имею. Просто знаю, что этот момент становится всё ближе, И это вопрос принятия, то есть чем больше я говорю на эту тему, тем ценнее отношусь к тому, что происходит. Признаю, что для разминки перед тренировкой и восстановлению после мне требуется чуть больше времени. Но всё это является привилегией, которую я заслужил, поскольку вложил в это все свои силы. Стараюсь не ставить никаких временных рамок или чего-тот ещё, кроме осознания того, что сейчас есть ощущение скоротечности», — приводит слова Карри портал ESPN.

