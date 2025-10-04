«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора»

26-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Халдеев, играющий на позиции центрового, на правах аренды перешёл из «Автодора» в «Уралмаш», о чём сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Дмитрий уже выступал за «Уралмаш» в сезоне-2020/2021.

Халдеев воспитанник новокуйбышевского БК «Олимп». Он дважды становился призёром ДЮБЛ, а также серебряным и бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. В сезоне-2016/2017 Дмитрий был включён в символическую пятёрку Финального турнира первенства ДЮБЛ, как «Лучший центровой».

На старте сезона «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», а 3 октября уступил МБА-МАИ.