Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора»

«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора»
Комментарии

26-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Халдеев, играющий на позиции центрового, на правах аренды перешёл из «Автодора» в «Уралмаш», о чём сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Дмитрий уже выступал за «Уралмаш» в сезоне-2020/2021.

Халдеев воспитанник новокуйбышевского БК «Олимп». Он дважды становился призёром ДЮБЛ, а также серебряным и бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. В сезоне-2016/2017 Дмитрий был включён в символическую пятёрку Финального турнира первенства ДЮБЛ, как «Лучший центровой».

На старте сезона «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», а 3 октября уступил МБА-МАИ.

Материалы по теме
Воронов — живая история нашего баскетбола. Его путь начался до многих нынешних игроков
Воронов — живая история нашего баскетбола. Его путь начался до многих нынешних игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android