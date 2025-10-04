Защитник «Автодора» Пранаускис: три победы над «Самарой» в предсезонке ничего не значат

22-летний российский защитник Виталиюс Пранаускис, выступающий за «Автодор», высказался о матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.
«Ожидаю тяжёлой игры против очень хорошего соперника. Результат первого домашнего матча чемпионата крайне важен для нас, так что мы приложим все силы, чтобы выиграть.
Три победы над «Самарой» в предсезонке ничего не значат. Сейчас новая игра и чистая страница. Соперники едут в Саратов в оптимальном составе. Нам нужно сыграть с хорошей энергией и держать высокую концентрацию на протяжении всех 40 минут. С нетерпением ждём всех наших болельщиков на первом домашнем матче сезона!» — приводит слова Пранаускиса пресс-служба команды.