Защитник «Автодора» Пранаускис: три победы над «Самарой» в предсезонке ничего не значат

22-летний российский защитник Виталиюс Пранаускис, выступающий за «Автодор», высказался о матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ожидаю тяжёлой игры против очень хорошего соперника. Результат первого домашнего матча чемпионата крайне важен для нас, так что мы приложим все силы, чтобы выиграть.

Три победы над «Самарой» в предсезонке ничего не значат. Сейчас новая игра и чистая страница. Соперники едут в Саратов в оптимальном составе. Нам нужно сыграть с хорошей энергией и держать высокую концентрацию на протяжении всех 40 минут. С нетерпением ждём всех наших болельщиков на первом домашнем матче сезона!» — приводит слова Пранаускиса пресс-служба команды.