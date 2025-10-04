Гилджес-Александер: я стал играть в баскетбол не ради того, чтобы выиграть титул один раз

26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер поделился видением своей дальнейшей карьеры, отметив желание вновь бороться за чемпионство.

«Я стал играть в баскетбол не ради того, чтобы выиграть титул один раз — и всё. Стремлюсь быть лучшей версией себя и одержать как можно больше побед. Мне повезло, что у меня есть такая возможность и рядом со мной есть команда, которая помогла мне выиграть титул хотя бы один раз. Я поставил галочку в этом пункте и всё ещё стремлюсь к своей конечной цели — стать лучшей версией себя», — приводит слова Гилджес-Александера портал ClutchPoints.