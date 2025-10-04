Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Автодора» Чеваренков: готовы биться на полную катушку

Защитник «Автодора» Чеваренков: готовы биться на полную катушку
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний российский профессиональный баскетболист Артём Чеваренков, играющий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о предстоящем матче с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с «Автодором» прекрасно знакомы. За предсезонные матчи обе команды поняли, кто и как играет в защите, действует в нападении. По итогам этих трёх встреч мы полностью разобрали соперника и сейчас готовы биться на полную катушку.

Остался ли осадочек от того, что мы их ни разу не победили? Честно говоря, внутри есть определенная злость на это. Завтра нужно эту оплошность исправить. Уверен, что команде это по силам. У нас боевое настроение. Осталось сверху добавить немного раскрепощенности. Это большая часть успеха, так как в нападении всё сразу получается гораздо проще и эффективнее. В субботу в Саратове будет бой!» — приводит слова Чеваренкова пресс-служба команды.

Материалы по теме
Защитник «Автодора» Пранаускис: три победы над «Самарой» в предсезонке ничего не значат
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android