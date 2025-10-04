Защитник «Автодора» Чеваренков: готовы биться на полную катушку

29-летний российский профессиональный баскетболист Артём Чеваренков, играющий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о предстоящем матче с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область

«Мы с «Автодором» прекрасно знакомы. За предсезонные матчи обе команды поняли, кто и как играет в защите, действует в нападении. По итогам этих трёх встреч мы полностью разобрали соперника и сейчас готовы биться на полную катушку.

Остался ли осадочек от того, что мы их ни разу не победили? Честно говоря, внутри есть определенная злость на это. Завтра нужно эту оплошность исправить. Уверен, что команде это по силам. У нас боевое настроение. Осталось сверху добавить немного раскрепощенности. Это большая часть успеха, так как в нападении всё сразу получается гораздо проще и эффективнее. В субботу в Саратове будет бой!» — приводит слова Чеваренкова пресс-служба команды.