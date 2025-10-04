УНИКС обыграл «Зенит» с преимуществом в 27 очков в гостевом матче Единой лиги

Сегодня, 4 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и казанским УНИКСом. Матч завершился в пользу гостей со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал 25-летний американский центровой Маркус Бингэм. Ему удалось набрать 22 очка, сделать восемь подборов, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 27-летний разыгрывающий защитник Ненад Димитриевич, представляющий Северную Македонию. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать два подбора, отдать пять передач и совершить один перехват.