Все новости
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — УНИКС, результат матча 4 октября 2025, счет 77:104, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС обыграл «Зенит» с преимуществом в 27 очков в гостевом матче Единой лиги
Сегодня, 4 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и казанским УНИКСом. Матч завершился в пользу гостей со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал 25-летний американский центровой Маркус Бингэм. Ему удалось набрать 22 очка, сделать восемь подборов, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 27-летний разыгрывающий защитник Ненад Димитриевич, представляющий Северную Македонию. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать два подбора, отдать пять передач и совершить один перехват.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
